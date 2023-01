Twee personen gewond overgebracht naar ziekenhuis na aanrijding op Corneel Heymanslaan

Gent Gents ijshockey­team krijgt Canadezen op bezoek: “Waren verrast door de Kristal­lijn”

In de Gentse ijspiste Kristallijn is vrijdagavond slag geleverd tussen Gentenaars en Canadezen. De Ghent Dragons, een jonge ijshockeyclub, kreeg The Voyagers over de vloer. “Het werd een spannende wedstrijd”, klinkt het.

22 januari