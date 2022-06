Twee ongevallen op de E17 richting Gent verstoren de ochtendspits

Dinsdagochtend raakten op de E17 twee voertuigen betrokken bij een ongeval. Er was enkel materiële schade. Even later was er nog een ongeval. Toen raakten drie voertuigen betrokken bij een aanrijding en ook deze keer was er enkel materiële schade. Door deze verkeersongevallen was de linkerrijstrook ter hoogte van De Pinte versperd. Er ontstond een file vanaf Nazareth maar deze was omstreeks 10.00 uur helemaal opgelost.