Twee nieuwe Gentse restaurants opgenomen in Bib Gourmand: een 34-jaar oud Thais restaurant en een Franse bistro

De nieuwe Michelingids komt weldra uit en daar zitten twee nieuwe Bib Gourmand-adresjes uit Gent in: een Thais restaurant dat al 34 jaar bestaat in het Patershol en een hippe Franse bistro in Sint-Amandsberg. “Het is een uitdaging om in deze moeilijke economische tijden een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding aan te houden.”

De nieuwe Michelingids van 2023 zal 22 nieuwe Bib Gourmand-restaurants bevatten, dat zijn adresjes met een bijzondere prijs-kwaliteitverhouding. “Dat betekent een voor-, hoofd en nagerecht voor zo’n 45 euro”, zegt Werner Loens, selectiedirecteur van de Michelingidsen in de Benelux. “Generositeit is vaste kost in zaken met een Bib Gourmand. De kookstijl is niet van belang, de uitbundigheid van de smaken des te meer.”

Gent represent

Twee van 22 nieuwe adresjes zijn Gents: Le Baan Thai en Boris & Maurice. Het Thaise restaurant bestaat al sinds 1989. “U eet hier onder hoge plafonds, omgeven door een intieme setting met verleidelijke kunst”, staat te lezen in de gids. “Het ingesloten terras is een must bij mooi weer. Generositeit kenmerkt de mooi gepresenteerde gerechten. De Thaise traditie toont zich hier van zijn smakelijkste kant dankzij het gebruik van verse producten, uitbundige parfums en beheerste pittigheid.”

Boris & Maurice, een hippe Franse bistro op de Antwerpsesteenweg in Sint-Amandsberg, werd een klein jaar geleden geopend door Boris Mahy en Maurice Van Damme. “In hun gezellig buurtrestaurant – de lange drankentoog valt op – komt u smullen van ongedwongen Franse bistroklassiekers”, klinkt het in de gids. “Maar dan wel op hún manier bereid. U begint hier bijvoorbeeld met goujonettes met tartaarsaus, krijgt maar niet genoeg van de archiducsaus bij het sappige piepkuiken en eindigt met een chocolademousse. De Franse wijnkaart maakt dit genereuze verhaal helemaal af.”

Volledig scherm Boris en Maurice in Boris & Maurice, een nieuwe Franse bistro in Sint-Amandsberg. © Jill Dhondt

Geen eitje

“Het is een uitdaging om in deze moeilijke economische tijden een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding aan te houden”, zegt selectiedirecteur Loens nog over de 22 nieuwe adresjes in de 2023-gids. “Dat beseffen wij maar al te goed. Je hoeft geen luxeproducten om het bord te laten swingen. Deze chefs tonen de weg met hun inventiviteit, juiste state of mind en overtuiging dat lekker eten aan zeer correcte prijzen altijd zal zegevieren.”

Le Baan Thai, Corduwaniersstraat 57, 9000 Gent. Open van woensdag tot en met zondag van 18.30 tot 21.30 uur. Op vrijdag en zaterdag tot 22 uur. Op zondag ook van 12 tot 14 uur.

Boris & Maurice, Antwerpsesteenweg 329, 9040 Sint-Amandsberg. Open van woensdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 14 uur en van 18 tot 21 uur. Op dinsdag enkel ’s avonds.

