Twee meerderjarigen aangehouden die rondliepen met zwaar oorlogswapen in Rabot

Gent Bestuurder vlucht weg na botsing maar vergeet dat hij nummer­plaat achterliet op plaats van ongeval

In de Gestichtstraat, een zijstraat van de R4 in Zwijnaarde, is zondagavond een ongeval gebeurd. Een bestuurder week van de rijbaan af en graaide twee paaltjes mee. Hierbij raakte zijn wagen ook beschadigd. De bestuurder vluchtte weg, maar had niet door dat zijn nummerplaat was losgekomen. De politie kon hem al snel identificeren. Hij kan zich aan een uitnodiging voor de politierechtbank verwachten.

18:54