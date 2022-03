Twee mannen verkrachten vrouw (20) tijdens date: “Ze zagen hun kans schoon om hun fantasieën bot te vieren op een bewusteloos slachtoffer”

GentEen twintigjarige vrouw uit Gent die in september van vorig jaar had afgesproken met een onbekende jongeman, belandde die bewuste avond in een nachtmerrie. Ze werd verkracht door haar ‘date’ en diens vriend terwijl een derde betrokkene alles filmde. De daders, die al zes maanden in voorhechtenis zaten, kwamen er vanaf met een voorwaardelijke celstraf.

“Mijn client had via Instagram contact gezocht en afgesproken met F.D., een jongeman die ze online had leren kennen. Wanneer de twee na een poosje op het appartement van F.D. belandden in de Overpoortstraat, zou het slachtoffer geopperd hebben om een drankspelletje te spelen. Na een tijdje zou ze ook gevraagd hebben of hij wiet in huis zou hebben, waarop F.D. aan mijn cliënt D.B.J. vroeg om naar het appartement te komen om de drugs te leveren”, aldus meester Van Der Straeten.

Alcohol en wiet

“Nadat de drie flink wat alcohol gedronken en wiet gerookt hadden, zouden het meisje en de twee jongemannen intiem gedanst hebben waar dan uiteindelijk seks van zou gekomen zijn met beide jongens. De bovenbuur werd ingelicht om het hele gebeuren te filmen”, vertelt de advocaat . Uit het onderzoek zou verder blijken dat ze naar haar vriendinnen een videobericht gestuurd had dat haar ‘date’ uit was op seks, maar dat het wel eigenlijk wel wijs was en ze wel zou zien hoe het zou aflopen.

“Tijdens het pleidooi van mijn confrater leek het inderdaad alsof ze het zelf gezocht had, maar dat is dus allesbehalve het geval. De rechter heeft hem daar tijdens zijn pleidooi trouwens op aangesproken”, vertelt Bertrand Vrijens, de advocaat van het slachtoffer. Mijn cliënt was door haar alcohol- en marihuanagebruik helemaal van de wereld en heeft nooit toestemming gegeven om seks te hebben met de twee jongens. Men moet hier dus niet aan ‘victim blaming’ doen. Zij had nooit de intentie om seks te hebben”, verklaart haar advocaat formeel.

‘Fantasieën botvieren’

De rechtbank nam het de mannen hoe dan ook kwalijk dat ze seksuele handelingen stelden met een quasi bewusteloos slachtoffer. “Veeleer dan in te zien dat het slachtoffer door de inname van alcohol en cannabis niet in staat was om in te stemmen met verregaande seksuele handelingen en/of met een opname ervan, zagen de beklaagden hun kans schoon om hun eigen fantasieën op haar bot te vieren. Deze feiten geven blijk van een opportunistische ingesteldheid”, zo valt te lezen in het vonnis. Ook de kerel die het hele tafereel filmde, kon niet op enig begrip rekenen. “ De rechtbank tilt ook zwaar aan het voyeurisme en het schuldig verzuim in hoofde van de eerste beklaagde.’

Probatievoorwaarden

Er waren volgens de rechter ook wel verzachtende omstandigheden. De drie beklaagden, die ondertussen al meer dan zes maanden in de cel zitten, hebben nog een blanco strafblad en uit een psychiatrisch onderzoek zou blijken dat de mannen geen seksuele stoornis zouden hebben. De rechtbank is in het vonnis van oordeel dat de maatschappij meer baat heeft bij het opleggen van voorwaarden aan de beklaagden zodat ze zich opnieuw in de maatschappij kunnen integreren. Zo mogen ze onder andere geen nieuwe strafbare feiten plegen, geen alcohol of drugs gebruiken en hiervoor ook de nodige tests afleggen, werk zoeken én het slachtoffer een schadevergoeding te betalen voor het leed dat ze moest doorstaan. Deze schadevergoeding moet nog verder worden bepaald, maar voorlopig moeten ze al een provisie betalen van 5.000 euro. Als ze zich niet aan deze voorwaarden houden, riskeren ze een effectieve gevangenisstraf van 15 tot 24 maanden.

Slachtoffer tevreden

“Mijn cliënt is blij met de uitspraak en kan zich vinden in de opgelegde voorwaarden. Tijdens de rechtszaak heeft ze een brief voorgelezen waarin ze zich tot de beklaagden wendde. In die brief staat dat ze enorm heeft geleden onder de feiten, maar dat ze hen vergeeft. Ze hoopt dat ze nog iets maken van hun jonge leven. Heel de rechtszaal was onder de indruk van haar moedige getuigenis”, besluit de advocaat van de verdediging.