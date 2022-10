Twee leerlingen gaan leraar te lijf op Don Bosco in Sint-Denijs-Westrem: “Terwijl we deze week net werken rond ‘respect voor de leerkracht’”

Rond de middag liep het plots uit de hand. Twee leerlingen kregen het aan de stok met een leerkracht. Op beelden is te zien hoe een van hen zijn rugzak afneemt en de leerkracht een schop verkoopt. Vervolgens neemt de tweede leerling over. Hij deelt de eerste vuistslag uit. De leerkracht moet vervolgens nog enkele klappen verwerken. “We zijn meteen tussenbeide gekomen”, zegt directrice Hannelore Dessein. “De feiten hebben maar enkele seconden geduurd omdat we ze snel in de kiem hebben kunnen smoren. Uiteraard betreuren we wat er gebeurd is. Dit hoort niet thuis op een school. Ik kan weinig informatie geven over de stand van zaken, maar de nodige procedures zijn opgestart. Dit moeten we absoluut vermijden in de toekomst, want de veiligheid primeert.”