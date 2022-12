Twee koelbloedige Securailagenten reanimeerden én redden bejaarde reizigster (75): “Deden gewoon ons werk”

De 75-jarige dame was zaterdag van plan om een uitstapje te maken naar Antwerpen, maar kreeg een hartstilstand op perron 2 van het Sint-Pietersstation. “Een alerte reiziger ontfermde zich over de vrouw en startte de reanimatie. Vanuit de controlekamer van het station kregen twee agenten van Securail melding van het voorval en zij waren quasi onmiddellijk ter plaatse”, vertelt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

De twee veiligheidsagenten begonnen met z’n tweeën de dame afwisselend te reanimeren en verwittigden de hulpdiensten. “De dokters zeiden dat het dankzij hun snelle optreden is dat mijn oma nog leeft”, vertelde kleinzoon Pieter (29) gisteren in onze krant. Het slachtoffer zelf is ondertussen aan de beterhand, maar moet wel nog een zware operatie ondergaan om de onderliggende oorzaak van haar hartaanval aan te pakken. “Mijn oma is een fitte vrouw. Ze hangt nog altijd vast aan een monitor, maar kijkt er al naar uit om het ziekenhuis te verlaten”, aldus Pieter.

EHBO

De twee kordate veiligheidsagenten in kwestie zijn ervaren rotten in het vak en werken al twintig jaar bij de NMBS. Bescheiden zijn ze ook want ze willen liever niet met hun naam in de krant komen. Ze laten wel weten dat ze blij zijn dat de dame het gehaald heeft en het goed stelt. “We deden uiteindelijk gewoon ons werk, hoor”, zo klinkt het. “Ik heb dit trouwens nog al eens moeten doen bij een reiziger. Gelukkig krijgen we elk jaar een opfrissing van onze EHBO-cursus. Zo zie je maar hoe belangrijk zo’n cursus kan zijn”, besluit hij.