Twee jongeren uit Beveren krijgen werkstraf voor gewelddadige overval na feestnacht in Overpoort: “Ze lachten met onze voetbalploeg”

Gent Katrien (38) krijgt bos cadeau voor Moederdag: “Elke mama wil toch vooral het beste voor haar kinderen”

Alain Tack (42) vond samen met zijn dochters Suzan (4) en Loes (2) het perfecte cadeau voor Moederdag. In plaats van een grote bos bloemen of een lekker ontbijt, geven ze een bos cadeau aan mama Katrien (38). Of toch een stuk van een bos, in de buurt van hun thuisstad Gent. “We kunnen niet wachten om er samen door te wandelen”, klinkt het.

27 april