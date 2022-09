Twee jaar na vonnis over halve voetgangersbrug aan de Krook nog steeds geen steen verlegd. “De onderhandelingen lopen”

Twee miljoen euro heeft het gekost om een halve brug te bouwen, van het terras naar de Krook tot aan de Sint-Jansvest. Daar eindigt het bouwwerk abrupt een paar meter boven de grond. Na klachten van bewoners van de Sint-Jansvest oordeelde een burgerlijke rechtbank dat dat brugdeel er niet eens mocht staan, omdat het zonder geldige vergunning is neergepoot. Conclusie: afbreken die handel. Maar omdat zowel bewoners als rechtbank ook wel beseften dat dat geld in het water zou zijn, zou er naar een compromis worden gezocht. Dat was in oktober 2020. De halve brug stond er toen al 2 jaar.

Akoestische maatregelen

“Hoe staat het nu, twee jaar later, met die brug?” wil Manuel Mùgica Gonzalez weten. “En hoe zit het met de vergunning van het tweede brugdeel?” Bevoegd schepen Filip Watteeuw kan er niet veel over kwijt. “De gesprekken met de bewoners die klacht hebben ingediend, lopen nog steeds", zegt hij. “We proberen via een bemiddelingstraject in der minne tot een oplossing te komen. Ik wil die gesprekken niet in gevaar brengen. Er liep al een traject om een visuele afscherming te voorzien, maar de bewoners hebben ook vragen over de akoestische impact. Maar de auditieve impact van een fietsersbrug bepalen is niet simpel, in een levendige buurt met waterrecreatie, verlaagde kaaien en verkeer op de Brabantdam. Er loopt nu een studie met geluidsexperten, die zullen kijken welke milderende maatregelen mogelijk zijn om de vermeende geluidsoverlast te verhelpen.”

Weinig concrete info dus, behalve dat de afwerking van de Steve Bikobrug - want zo heet het bouwwerk - niet voor morgen zal zijn. Want behalve de stempel van ‘illegaal bouwwerk’ voor het eerste deel van de brug in oktober 2020, vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen ook nog eens de bouwvergunning voor het tweede deel van de brug. Dat gebeurde al in april 2019. Er was immers geen milieu-effectenrapport opgesteld voor dat deel. Sinds 2018 heeft Gent dus een halve brug. “Raar zicht voor Gentenaars en toeristen”, vindt Gonzalez, die samen met de schepen hoopt dat er snel schot in de zaak komt.

