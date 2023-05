Twee jaar na debacle om ‘Vooruit’ heeft kunstencentrum Viernulvier vergunning beet: nieuwe naam prijkt eind juni ook op gevel

‘Spoorloper’ springt net op tijd weg voor trein: verkeer in Wondelgem draait in de soep

Vlakbij het Dracunaplein in Wondelgem heeft zich een bizar incident voorgedaan, waardoor het verkeer nu hopeloos in de knoop zit. Aan de spoorwegovergang dacht een machinist even na half 5 iemand aangereden te hebben. Dat was niet zo, maar de man is zo onder de indruk dat er een vervanger moet komen.