Twee jaar cel voor passagier van taxi die 100 gram cocaïne op zak bleek te hebben: “Hij was nog maar pas veroordeeld voor identieke feiten”

Gent Ongeval op E17 werd veroor­zaakt door oncontro­leer­baar slingeren­de aanhangwa­gen

Er is meer info over het ongeval dat gisteren plaatsvond op de E17 in Kalken richting Antwerpen. Daarbij raakten een personenwagen met aanhangwagen en een vrachtwagen betrokken.

25 juni