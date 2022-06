Twee jaar babytheek, 2.600 spullen te leen: "Een wippertje kopen voor zes maanden, dat is toch te gek?”

GENTAl twee jaar lang kan je in de Brugse Poort terecht in de Babytheek. Een plek waar je als jonge ouder terechtkan voor de kleine en grote essentiële dingen voor je kleine spruit. Uit te lenen én terug te brengen. “We krijgen veel donaties binnen, niet alles kan je zomaar uitlenen”, zegt Jovita Goldschmidt van vzw Jonge Spruiten.

Het is ondanks de regen een klein volksfeestje in de lokalen van de Babytheek. Een tiental peuters en ouders spelen in het keukentje, met de blokken en vooral, bekomen bij een tasje koffie of glaasje cava. Twee jaar babytheek, daar hoort een glaasje en een streepje muziek bij. “We zijn net voor de coronaperiode gestart”, zegt Goldschmidt. “Tijdens de pandemie is de werking gegroeid en nu bloeit ze volledig open”.

Dat beamen ook de ouders die hier regelmatig komen. Voor 25 euro krijg je toegang tot de catalogus van de babytheek: badjes, sterilisatiemachines voor de vroeggeboren kindjes, wippertjes. “Het is te gek voor woorden dat iedereen een wippertje koopt dat je dan zes maanden, misschien een jaar gebruikt. Dus kan je er hier eentje ontlenen”, klinkt het bij Goldschmidt. Intussen hebben ze bij de Babytheek 2.600 items in stock.

Wippertjes, luierkussens en steriliseren

“Je kan niet alles zomaar uitlenen, dus sommige dingen geven we zelf door. Een legpuzzel bijvoorbeeld, daar gaat al snel één stukje van zoek en dan is dat niet meer aantrekkelijk voor kinderen. Dat is dus niet ideaal. Maar waar we kunnen, lenen we uit”. De Babytheek is trouwens niet te verwarren met de Spelotheken van vzw Jong. Zo zijn er een dertiental, maar die lenen speelgoed uit. “Wij mikken vooral op gebruiksvoorwerpen, we willen elkaar geen concurrentie aandoen. Integendeel, we werken zelfs samen”.

In de lokalen van de Babytheek kan je dus ook een tasje koffie drinken en meedoen met een activiteit. “Ik wou met vzw Jonge Spruiten ook echt een gemeenschap creëren. Als jonge moeder zat ik vaak wat eenzaam in mijn huis en dacht ik: als iemand hier in de buurt ook eenzaam zit en hetzelfde doormaakt, dat is zonde”. In de babytheek kunnen jonge ouders dus ook samenkomen.

Vrijwilligers

Het team van Babytheek steunt op een team vrijwilligers, “goed voor een voltijdse dagtaak”, zegt Jovita. “Zonder hen zijn we hier niets. Ik ben dus erg trots op de verjaardag van de Babytheek, maar ik ben zeker niet de enige die hier de boel rechthoudt”.

Ook schepen voor Onderwijs en Gezinsbeleid Evita Willaert (Groen) en schepen voor Jeugd Hafsa El-Bazioui (Groen) kwamen een kijkje nemen. “Voor mij is dit een geweldig Gents initiatief”, aldus Willaert. “Met veel oog voor het circulaire aspect, het sociale en vooral met heel veel plezier”. Voor El-Bazioui komt de Babytheek letterlijk dicht bij huis. “Mijn moeder woonde hier net om de hoek, het was hier een schooltje toentertijd. Mooi om te zien dat ouders net hier elkaar kunnen vinden”.

Lang speechen, dat kan je natuurlijk niet voor een publiek van tweejarigen, dus nadien werd het feestje op gang geklopt. Letterlijk: de oudere kinderen mochten een pinata stukslaan onder begeleiding van een streepje live-muziek

Meer info over de Babytheek kan je vinden op de website.

Babytheek Gent, Kiekenstraat 4bis.

