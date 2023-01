Twee generaties ‘Gentse uitgang’ gebundeld in grafisch boek. “Aan onze affiches zie je de opkomst van het internet”

GentFree The Funk, Poplife en Goodlife, samen goed voor 30 jaar geschiedenis van het Gentse nachtleven, allemaal ontsproten uit het brein van Olivier Tjon (55). Die neemt in maart officieel afscheid van zijn bestaan in het nachtleven, en daar hoort een boek bij. “Geen geschiedenisboek, wel een grafisch werk op basis van onze affiches en foto’s”, belooft hij.

Met één druk op de knop bij drukkerij Graphius in Oostakker is nog maar eens een wild idee van Olivier Tjon realiteit geworden. Het overzichtsboek van zijn 30 jaar nachtleven ligt officieel op de drukpers. Over een week of 3 zijn 700 exemplaren van dit werk gedrukt, versneden, genaaid, geplakt en omhuld door een hard cover. “Naar de winkel gaan ze niet", zegt Tjon. “Dit boek zal niet in de handel verkrijgbaar zijn. Dat past gewoon niet. Wie er eentje wil, moet nog voor eind deze week online bestellen. Het is limited edition, voor wie er écht eentje wil.”

“Dat heeft niks met ‘exclusief te maken, dat is gewoon hoe het altijd is geweest. Een soort community rond onze concepten. Het begon in de jaren ‘90 met Free The Funk. Dat was echt nog het wilde westen van het uitgangsleven. Alles kon en mocht toen nog. Er waren geen gsm’s, geen sociale media. Wij moesten nog flyeren op allerlei hotspots om volk te lokken. Er waren aanplakborden in de stad om affiches aan te hangen. Dat werden toen zo’n dikke koeken van papier omdat iedereen alles overplakte met zijn eigen affiches. Je moest gewoon wéten waar er iets te doen was. Want we gaven soms feesten in de Vooruit, maar dat kon even goed op een of andere onbekende plek zijn, dat mocht toen nog gewoon. Daardoor vormden de mensen die naar onze feesten kwamen een soort van community. Zij die het wisten, die erbij hoorden. Het zal ook die community zijn die interesse heeft in dit boek. Voor hen zal het pure nostalgie zijn, net als voor ons.”

Volledig scherm Piet Germonprez van drukkerij Graphius met Wim Vandersleyen en Olivier Tjon bij de eerste gedrukte bladzijden © Wannes Nimmegeers

We hebben de affiches en promo van al die jaren bewaard. Het is gewéldig om te zien. Daar stonden nog 09-nummers op om te bellen. Op sommigen staat zelfs een getekend plannetje met pijlen op, om te tonen waar je moest zijn. Een GPS, dat bestond toen gewoon nog niet. Doorheen de jaren zie je de opkomst van het internet aan onze affiches, die dan uiteraard grafisch steeds beter werden. Behalve de affiches hebben we uiteraard ook foto’s uit die tijd verzameld. De geschiedenis van het Gentse nachtleven hebben we niet beschreven, daar bestaat al een geweldige podcast over. We brengen die geschiedenis grafisch in beeld, de nadruk ligt op de vormgeving en het design van Wim Vandersleyen. Het is het testament van de jeugd van twee generaties.”

“Ik heb het geluk gehad te kunnen starten in een tijdperk met veel mogelijkheden en weinig regels”, zegt Tjon. “Vandaag is het omgekeerde waar, er zijn veel minder plekjes waar je als Dj kan starten, en organiseren is nu onderworpen aan een wettelijk kluwen. Daardoor is het voor de kids bijna onmogelijk om zonder begeleiding de eerste stappen te zetten. Dit is precies wat vzw Ruit doet. Een platform bieden aan startende Dj’s en nightlife organisatoren. Daarom willen wij die vzw Ruit steunen. Wie het boek bestelt, doet een gift van (minstens) 35 euro. Zo gaat de opbrengst van ons slotakkoord naar de nieuwe generatie. Zo is de cirkel rond.

Het boek ‘I Guess You Can Call It A Good Life’ is een luxe-uitvoering met linnen hardcover, telt 240 pagina’s en is 210x297mm groot. Alle info op de Facebookpagina, bestellen kan (tot 28/01/2023) via deze link. De boeken zijn klaar op 13 maart.

