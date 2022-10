Twee fietsendieven die Gent teisterden opgepakt en aangehouden: “Hebben zo’n 20 fietsen gestolen en doorverkocht”

Gent Stad Gent verduide­lijkt parkeerbe­leid. Langer dan vijf uur parkeren kan nog steeds: “Koop twee ticketjes”

Langer dan vijf uur parkeren in de oranje zone? Dat kan nog steeds verduidelijkt schepen Filip Watteeuw (Groen). Afgelopen weken was onrust ontstaan over het nieuwe parkeerbeleid in Gent. “Maar je kan perfect een tweede ticket kopen nadat jouw eerste is verstreken”, aldus Watteeuw.

5 oktober