Twee extra openbare toiletten tijdens de zomer

Na 15 jaar eindelijk weer een broedend koppel grutto’s in Gent: “Midden in een weide, maar vrijwilli­gers gaan nest beschermen”

Voorzichtig gejuich bij Natuurpunt Gent: totaal onverwacht is er een broedend koppel grutto’s ontdekt in de Assels in Drongen. Vier eieren hebben de kwetsbare weidevogels gelegd, en vrijwilligers gaan er nu alles aan doen om het nest te beschermen. “En er is al een tweede koppeltje gespot.”