Twee amokmakers maand lang niet welkom in Overpoort na veelvuldig geweld: “We moeten burgers en politie beschermen”

Het is nog maar de derde keer dat dergelijk plaatsverbod werd opgelegd door Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Die beslissing werd genomen nadat het duo zich meermaals schuldig had gemaakt aan geweld in en rond de Overpoortstraat", klinkt het bij De Clercq. “Het laatste feit dateerde van 26 februari, maar er zijn meerdere precedenten die hebben geleid tot deze beslissing.

Concreet betekent het dat de twee amokmakers sinds 17 maart een maand lang niet in de buurt van de Overpoortstraat mogen komen, niet overdag en niet ‘s nachts. “We merken dat er regelmatig jongeren naar de Overpoort afzakken met minder goede bedoelingen, terwijl het juist een plaats moet zijn waar iedereen veilig en zonder zorgen kan feesten. Het plaatsverbod is twee keer verlengbaar. Mochten zij opgemerkt worden door de politie, dan worden ze meteen gearresteerd.” Het is een preventieve maatregel, want de burgemeester kan zelf geen straffen opleggen. Die taak is weggelegd voor een rechter. “Maar we willen wel onze burgers én de politiemensen beschermen, vandaar dat we toch ingegrepen hebben.”