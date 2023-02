Turkse ondernemersfamilie uit Gent zamelt geld in na verwoestende aardbevingen in thuisland: “Hand in hand moeten we elkaar helpen”

“Hand in hand moeten we de slachtoffers in Turkije helpen”, klinkt het bij de familie Kahya. De Turkse ondernemersfamilie, die de winkels Ihlas Mobilia en Ihlas Home uitbaat in Gent, probeert zo veel mogelijk geld in te zamelen tegen het einde van de week, na de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië van afgelopen maandag.

Middenin de nacht vond toen een aardbeving plaats van kracht 7,8, enkele uren later volgde een beving van 7,5. Het nieuws kwam ook in Gent hard aan. Maar de Gentse Turken schoten meteen in actie. Enkele uren later hadden honderden sympathisanten spullen bij elkaar gekregen, klaar om naar Turkije verstuurd te worden. “We kennen heel wat mensen ter plaatse met wie we samenwerken”, klinkt het bij de familie Kahya. Net zoals bij de aardbeving in Izmir van twee jaar geleden doen we nu alles wat we kunnen. Toen slaagden we erin 25.000 euro bij elkaar te sprokkelen. Wat nu gebeurd is, is vele malen erger. We hopen dan ook meer geld in te zamelen.”