Turkse gemeenschap in rouw: geliefde garagist Selim (41) met quad verongelukt in Turkije

De Turkse gemeenschap in Gent is in diepe rouw. De dood van Selim Izci sloeg in als een bom. De man was erg geliefd en gekend, vooral in de buurt waar hij met zijn twee broers een garage uitbaatte. Maar vandaag bleef die garage dicht. De hele familie trok halsoverkop naar Turkije, voor de begrafenis van Selim.