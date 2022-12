Truckers nemen wraak op buurtbewoners Gentbrugs viaduct door hen wakker te claxonneren: onze journalist bleef er overnachten

GENT Politie voert actie aan commissari­aat in Ekkergem

Politiemensen hebben donderdagochtend actiegevoerd aan het commissariaat in Ekkergem. Ze controleerden bestuurders op de kleine ring rond Gent om zo het verkeer op te houden. De actie is een initiatief van de vakbonden, ze eisen dat de regering de gemaakte afspraken over de loonsverhoging nakomt.

