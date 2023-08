Witte Mars voor papa Alyas en kinderen Joshua en Lorina die omkwamen tijdens brand: “Hij zal voor altijd mijn superheld blijven”

Zo’n 150 mensen trokken vandaag in een Witte Mars door het Gentse Wondelgem ter nagedachtenis van Alyas De Burchgraeve (25), die samen met zijn zoontje Joshua (4) en dochtertje Lorina (9 maanden) om het leven kwam bij een zware brand op 12 juni. De moeder kon uit het raam springen en raakte zwaargewond. Papa Alyas probeerde zijn kinderen nog te redden maar alle hulp kwam te laat. “Het is hartverwarmend hoeveel mensen ons alle dagen steunen”, zegt mama Karin die meeliep in de Mars.