Treinverkeer verstoord na aanrijding in station Gent-Sint-Pieters

GENT "Inzetten op goede doorstro­ming naar diploma"

De traditionele stoet der togati van de UGent zat gisteren in een nieuw kleedje. Voor de eerste keer in 201 jaar liepen er niet alleen decanen, professoren en directeurs mee, maar werden alle medewerkers van de universiteit uitgenodigd. Ook de startplaats was opmerkelijk: de Sint-Baafskathedraal in plaats van de UFO.