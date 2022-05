Treinverkeer tussen Lokeren en Gent-Dampoort hervat

Oost-Vlaanderen Politie-opleiding zet deuren open: ruim 200 vacatures in Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen staan ruim 200 vacatures open voor politie-inspecteurs. Werk verzekerd, dus de Gentse politieopleiding is volop op zoek naar kandidaten. Wie interesse heeft in de job kan op zondag 15 mei alvast een bezoekje brengen op de infodag in Sprendonkstraat in de Gentse haven.

10 mei