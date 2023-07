Treinverkeer tussen Gent en Denderleeuw onderbroken door probleem met hoogspanningskabel

Gezellig druk, ondanks de regen: de solden zijn begonnen!

1 juli, dat is het startschot voor de solden. Dat betekende eivolle parkings in de stad, drukke straten in het centrum en ook wel aanschuiven door een bierfiets. Al kort na de middag moest je in de meeste parkeergarages in het centrum wachten op een plaatsje, maar dat scheen de koopjesjagers weinig te kunnen schelen.