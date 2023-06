Treinverkeer onderbroken tussen Gent en Lokeren na persoonsaanrijding

Waarom taxi-dienst Uber maar moeilijk voet aan wal krijgt in Gent: “95 procent van mijn klanten zijn toeristen”

“Hopelijk komt hier geen taxi-oorlog van.” Eind 2020 hield schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) nog zijn hart vast. Het Amerikaanse Uber streek neer in Gent. Intussen zijn we twee en een half jaar verder. Maar wat is de impact nu écht? Wij legden ons oor te luister in de sector.