Treinreizigers hebben toch geen apenpokkenvirus, maar andere aandoening: meisjes mochten ziekenhuis verlaten

Oorspronkelijk werden de meisjes van de trein gehaald omdat ze geen ticket hadden gekocht. Maar omdat ze er ook ziek uitzagen en duidelijk huidletsels op hun armen vertoonden, werd er in het Sint-Pietersstation een dokter opgetrommeld. Die uitte het vermoeden van apenpokkenvirus, waarop het vooralarm van het medisch interventieplan werd afgekondigd. Het trio werd naar de spoedafdeling van het UZ Gent gebracht. De trein werd in Gent uit roulatie gehaald, maar pas nadat die was doorgereden tot Kortrijk en mat àndere passagiers was teruggekeerd. Al die passagiers moesten hun identiteitsgegevens achterlaten, hoewel ze nooit met de drie ‘verdachte’ reizigers in aanraking kwamen.