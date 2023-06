Treinbegeleider wijt vertraging aan ‘Brusselse jongeren’, maar dat schiet bij NMBS in verkeerde keelgat

Vader en twee kinderen sterven in brand, jonge moeder (21) springt uit raam: “Mijn zoontje en dochtertje zijn nog binnen”

“Mijn huis staat in brand en mijn kinderen zijn nog binnen”, zei ze. De 21-jarige moeder was uit het raam van haar brandende woning gesprongen. Haar man (25) rende intussen naar boven om de kinderen te halen. Tevergeefs. Zowel de kinderen van vier jaar en negen maanden als de man kwamen om het leven. Bakker Mehmet snelde de jonge vrouw te hulp: “Ze zat in haar nachtkleed voor de deur. “Mijn voeten zijn gebroken meneer”, zei ze”.