Trefpunt lanceert prijslijst in Belgische frank: “Het is onze plicht om ouderen te helpen bij het omrekenen”

GentDik 20 jaar nadat de euro werd ingevoerd, rekenen nog steeds heel wat Belgen die euro’s om naar de oude, vertrouwde Belgische frank. En dus zet café Trefpunt gewoon zelf de prijzen in frank terug op de kaart. “De mensen die 55 waren toen de euro werd ingevoerd, zijn nu 75, en die rekenen niet zo makkelijk meer. Het is onze plicht hen te helpen”, vindt Edmond Cocquyt.

Er zijn heel wat Belgen die nog steeds de omrekening maken, maar dan vooral voor grote bedragen, bij de aankoop van pakweg een auto of een huis bijvoorbeeld. “Maar onze senioren, die rekenen nog bij alles”, zegt nachtburgemeester en huidig Trefpunt-bezieler Edmond Cocquyt stellig. “En dat gaat niet meer altijd even makkelijk. Je ziet hen kijken naar de kaart en diep nadenken. Dus werd het hoog tijd om hen te helpen. We hebben alle prijzen terug in Belgische frank op de kaart gezet, in 't rood. Dat zien ze ook beter. De prijzen in euro staan er ook gewoon nog naast, maar dan in 't zwart.”

Volledig scherm De nieuwe prijslijst van Trefpunt, in euro én Belgische frank © RV

Mededogen

“Ik versta niet dat andere horecazaken dat niet doen”, vervolgt Cocquyt. “Ik roep hen dan ook op om ons voorbeeld te volgen, zéker de horecazaken aan de kust, want daar wonen veel senioren. Het is wat onze stamvader Walter De Buck ons heeft meegegeven. Mededogen, vrede, liefde en compassie. Dat is nu toch geen moeite?”

Het valt Cocquyt ook op hoe duur alles is geworden. “Duizend frank voor een fles cava. Vroeg kon je met 1.000 frank een hele avond uitgaan, met 25 euro sta je rap terug thuis. 100 frank voor een koffie, 320 frank voor een Aperol Spritz. Als je dan de rekening krijgt, zo 22,5 euro of zo, dan hoor je die senioren tellen en nadenken. Dat zal nu allemaal makkelijker gaan. Alleen voor ons jong barpersoneel is dat raar. Die hebben de Belgische frank nooit gekend.”

4 op 10

Het lijkt alweer een ludieke stunt van Cocquyt en co, maar er zit wel een grond van waarheid in. Uit een studie van de nationale banken blijkt dat heel wat oudere mensen in de volledige eurozone nog steeds omrekenen naar hun oude referentiekader. In Europa gaat het globaal gezien om 3 op de 10 mensen, in België is dat met 4 op 10 mensen net iets meer.

