‘Travo-route’ trekt na feestweekend langs cafés in Ledeberg

De ‘Voil Jeanettenstoet’ in Aalst is elk jaar wel nationaal nieuws. Maar wist u dat ook het carnaval in Ledeberg een soortgelijke traditie kent? Dit jaar trekken zo’n zestig carnavalisten in de nasleep van een geslaagd feestweekend langs de deelnemende cafés en zalen in Ledeberg. Het startschot werd gegeven in Café Rembrandt op het Ledebergplein, daarna passeerde de tocht onder andere in het lokale dienstencentrum en Cafe Norbe. Eindigen doen de carnavalisten maandagavond met een feest in Brasserie Achturenhuis.