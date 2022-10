Transitiehuis voor 16 gedetineerden in Gentbrugge wil nog voor de zomer open. “Permanente aanwezigheid van personeel stelt de buurt gerust”

“Op een bewonersvergadering begin juli, waarbij een 40-tal mensen aanwezig was, hebben we veel bedenkingen kunnen wegnemen”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “De bevestiging dat er 24 uur op 24 personeel aanwezig zal zijn in het transitiehuis, én dat er een nummer zal zijn waarop altijd gebeld kan worden bij problemen, stelde veel mensen gerust. Ik begrijp dat ook, dat is niet meer dan menselijk.”

Open gevangenis

Stijn De Roo (CD&V) wilde weten hoe het staat met de plannen om in een voormalige loods aan de Leo Terzweillaan 58 een transitiehuis te vestigen. “De omgevingsvergunning is eind september ingediend", antwoordt De Clercq. “Ten laatste half januari valt er een beslissing. De 16 gedetineerden die er terecht zullen kunnen, zullen voor hun komst grondig gescreend worden. Het transitiehuis wordt een soort open gevangenis, al zal in- en uitlopen zonder toestemming niet mogelijk zijn. De bewoners zullen zeer strikt begeleid worden, maar mogen wel degelijk buiten om werk te zoeken, te sporten, familie te bezoeken en meer. Bedoeling is dat ze ook iets teruggeven aan de maatschappij, door bijvoorbeeld te helpen in een woonzorgcentrum of een buurtvereniging. Dat is allemaal aan de omwonenden uitgelegd, ook door mensen uit het al bestaande transitiehuis in Mechelen. De verhalen van de gedetineerden daar was een echte meerwaarde.”