Transitiehuis in Gentbrugge opent in oktober: “Altijd personeel aanwezig, niet geschikt voor elke gevangene”

RESTOTIP. Nenuphar in Afsnee: een prachtig terras aan de Leie (en het eten is nog lekker ook)

We zetten in deze rubriek vaak de nieuwkomers in de kijker, maar ook de vaste waarden verdienen aandacht. Zeker als ze een rots in de branding zijn, zoals Nenuphar in Afsnee dat is. Zeker op zonnige zomerdagen — ja, die komen terug! — is deze plek een absolute aanrader, één van de mooiste terrassen van Gent is het.