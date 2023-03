Tranen van onverbeterlijke dief kunnen rechter niet beroeren: “Amper vier dagen na uw vrijlating begon u terug te stelen”

Gentse jongeren filmen hoe ze ‘liefdesri­vaal’ slaan en bewuste­loos achterla­ten: “Geklopt tot hij vreemde geluiden begon te maken”

Vijf Gentse jongeren, allemaal niet ouder dan 22 jaar, riskeren elk een celstraf van drie jaar wegens een brutale vechtpartij en diefstal. Het slachtoffer bleek een kennis te zijn die tegen hun zin contact had met een meisje. Om hem een lesje te leren trokken ze naar zijn woning in Wachtebeke, waar hij in elkaar getimmerd werd. De vechtpartij werd, alsof het al niet erg genoeg was, ook nog eens gefilmd. Het vijftal stond vanmorgen voor de rechter in Gent. Het relaas van een dramatische herfstnacht.