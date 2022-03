Tram naar Moscou laat op zich wachten: werken stilgelegd na vondst zware metalen

Gent Weg met de bestelwa­gen, hier is de pakjesboot op zon­ne-ener­gie: “Geen brandstof­kos­ten of tijdver­lies in de file meer”

Brengt de koerier weldra per boot je bestelde pakje van Bol.com of Zalando? Als het van ondernemer Geert Dekleermaeker (52) afhangt, zeker en vast. In Gent versleept een nieuwe boot met gemak 3 ton aan goederen, volledig op zonne-energie. “Uniek in Europa”, zegt Geert Dekleermaeker. Burgemeester Mathias De Clercq gelooft in het concept.

18:31