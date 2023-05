Tram en auto botsen in Wondelgem

Doodgescho­ten ‘drugskoker’ (43) liet acht jaar geleden al eens spijkerbom ontploffen tijdens huiszoe­king

De 43-jarige Sébastien D.C., die afgelopen maandag doodgeschoten werd door speciale eenheden van de federale politie nadat hij een wapen op hen richtte, was al langer gekend bij de politie. In 2015 liet hij, toen de politie in een drugsdossier aan zijn deur kwam aankloppen in Deinze, een spijkerbom ontploffen.