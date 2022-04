Traditie wordt in ere gehouden: beker of geen beker, KAA Gent krijgt ploegvoorstelling tijdens Gentse Feesten

Gent WIN: 6 duokaarten voor de CD-voorstel­ling van het nieuwe Biezebaaze op paasmaan­dag

Komende maandag stelt de oer-Gentse groep Biezebaaze een nieuwe cd voor, de eerste in 9 jaar. De Minard is the place to be, en die is twee keer volledig uitverkocht. HLN mag de allerlaatste 6 duotickets wegschenken, voor de voorstelling van 15 uur.

