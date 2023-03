Tot zes uur wachten en liefst twee keer naar huis gestuurd: opnieuw lange rijen aan autokeuring, maar “absoluut niet zoals in de zomer”

UPDATEDe lange wachtrijen aan de autokeuringsstations zijn nog niet van de baan. Via 4040 melden verschillende lezers de laatste tijd dat ze opnieuw uren moeten aanschuiven voor de autokeuring. Zo is het keuringsstation van Hoboken open tot 17 uur, maar gingen de poorten om 12 uur al dicht wegens de grote drukte. “Er is toch al heel wat gedaan”, zeggen ze bij GOCA Vlaanderen, de sectorfederatie voor de autokeuring. “Wij blijven verder klantgericht werken en acties uitrollen.”

KIJK. Waarom raakt het maar niet opgelost? Lydia Peeters: “Ik krijg heel veel klachten”

“Ik ben om kwart voor elf toegekomen aan de autokeuring in Hoboken en ik sta hier dus nog steeds (iets voor 13 uur, n.v.d.r.)”, licht Chris Ostyn vandaag toe vanuit haar wagen. Er stonden nog enkele wachtenden achter haar en op de achterruit van een van die wagens werd een papier gehangen: ‘laatste voertuig autokeuring’. Vijf uur voor sluitingstijd zullen er dus geen nieuwe voertuigen meer kunnen aanschuiven in Hoboken.

Het personeel gaf deze middag al aan dat dit het laatste voertuig zou worden vandaag. © Chris Ostyn

“Nu is de poort dicht en mogen er dus geen auto’s meer door”, gaat Chris verder. “Het gaat hier ook niet vooruit, het duurt heel lang. Ik vind eigenlijk dat het niet kan dat je als automobilist zo lang moet aanschuiven voor de keuring.”

Chris ging vandaag naar het keuringsstation zonder afspraak. Dat is sinds enkele maanden weer mogelijk, met af en toe wel heel lange wachtrijen tot gevolg. “Of het nu met of zonder afspraak is: de dienstverlening zonder afspraak moet in mijn ogen ook wel menselijk zijn en dit is niet meer menselijk.” Chris wijst vooral Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) met de vinger. “De mensen die hier werken verwijt ik niets, hoor. Maar ik ben van oordeel dat de huidige werking echt niet kan. Mijn respect voor de mensen die hier werken is groot”, besluit ze. Uiteindelijk reed ze na vier uur en drie kwartier weer naar buiten, mét een groen keuringsbewijs.

© Chris Ostyn

Niet het enige station met problemen

Ook over de autokeuring in Wondelgem bij Gent en Londerzeel in Vlaams-Brabant uitten onze lezers eerder al hun ongenoegen. François moest in februari een hele dag aanschuiven in Wondelgem. Hij kwam om 9.30 uur aan en werd in rij 6 gezet. “Na een twintigtal minuten kwam er een werkman zeggen dat we moesten aanschuiven in rij 5, voor zij die geen afspraak hadden. Na een uur wachten was er nog geen auto verder gereden.” Uiteindelijk kon François kort voor 15.30 uur binnenrijden om zijn wagen te laten keuren. Een kwartiertje later, na bijna zes uur en half kon hij weer naar huis.

Eerder deze maand bood Johan zich in Londerzeel aan voor de keuring van zijn wagen, een eerste keer om 11 uur en een tweede keer om 13.15 uur. “Ik kreeg twee keer geen kans om aan te schuiven, ‘omdat het te laat is’”, zegt hij. Er stonden die dag te veel auto’s in de rij. “Straks moet ik nog een supplement betalen omdat de autokeuring de massa niet kan verwerken.” Wat Johan nog opvalt is dat er aardig wat Frans gepraat wordt aan het keuringsstation van Londerzeel. Het lijkt er dus op dat ook Brusselaars en automobilisten uit Franstalig België er hun wagen laten keuren. “De brave burger van Londerzeel is slachtoffer van dit systeem. Ik hoop dat er een oplossing komt, niet alleen voor mij maar ook voor het algemeen belang.”

Vraag en aanbod worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd

Hoe komt het dat de wachtrijen aan de keuringsstation nu plots weer toenemen? “In het voorjaar is het traditioneel erg druk en dit jaar nog iets meer”, licht Sofie Vanhout, woordvoerder van GOCA toe. “Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat het al een hele tijd lang wachten is op nieuwe wagens, waardoor mensen vaak langer met hun huidige wagen blijven rijden of kiezen voor een tweedehandswagen. En dat leidt natuurlijk tot meer periodieke en tweedehandskeuringen.”

“Onze keuringscentra stemmen dagelijks vraag en aanbod op elkaar af. Met afspraken weet je op voorhand wat er gaat komen, maar er is natuurlijk ook de vrije aanbieding. Dat kan je iets minder goed voorspellen”, aldus Vanhout. Ze geeft wel meteen de oplossing voor dat probleem mee. “Sinds vorig jaar is de druktebarometer in het leven hebben geroepen. Die geeft over heel Vlaanderen duidelijk aan hoe druk het is in elk keuringsstation.” Wie zonder afspraak naar de keuring vertrekt, checkt dus best even de barometer.

De files zijn nog niet zo lang als afgelopen zomer. © Benny Proot

Niet zoals deze zomer

Vanhout relativeert ook de getuigenissen van onze lezers. “Het is absoluut niet zoals we in de zomer zagen.” Er zijn sindsdien trouwens al heel wat maatregelen genomen om de wachtrijen te beperken. Weer zonder afspraak naar het keuringsstation mogen, is daar één van. “De capaciteit van de callcenters is opgetrokken, online afsprakenkalenders zijn verder opengetrokken in de tijd, en er is de druktebarometer”, aldus Vanhout. “Er is toch al heel wat gedaan. Wij blijven verder klantgericht werken en acties in dat kader uitrollen.”

Tot slot geeft Vanhout nog enkele tips voor wie zich zonder afspraak naar de keuring waagt. “Je mag je wagen al twee maanden voor de einddatum van het keuringsbewijs aanbieden bij de keuring. Plan ook zeker op tijd je bezoek in. Ofwel met een afspraak, ofwel zonder afspraak. Maar in het laatste geval, check dan zeker de druktebarometer die zowat in real-time aangeeft hoe druk het is in de verschillende Vlaame keuringscentra.”

