Tot 900 euro voor Gentse hotels die groen keurmerk willen verzilveren

Leerlingen Tectura Groenkou­ter brengen zélf boek ‘Vuurverha­len’ uit: “Vrouwen uit onze families in de kijker”

Afgedrukt mét hun naam op de kaft: de leerlingen uit 3 Zorg-Welzijn aan GO! Tectura Groenkouter schreven in tien weken tijd een heus boek. ‘Vuurverhalen’ heet het eindresultaat: een bloemlezing van verhalen van sterke vrouwen in hun eigen familie, geschreven onder begeleiding van Gentse auteur Trui Hanoulle. “Iedereen kan een verhaal goed leren vertellen, dat wou ik hen meegeven.”