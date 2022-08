Tot 5.800 mensen per uur op het toilet en 140.000 liter urine: de definitieve wc-cijfers van de Gentse Feesten die u (niet) wou kennen

GENT Mario wandelt de Dodentocht voor zijn dochtertje Elisa (8), die talloze epilepsie-aanvallen per dag heeft: “Zo veel mogelijk geld inzamelen voor haar school”

Je moet er goed zot voor zijn of je hebt écht een missie voor ogen: Mario Vermeersch (50) trotseert op vrijdag de Dodentocht. Niet om iets aan zichzelf te bewijzen, maar om geld in te zamelen voor de school van dochtertje Elisa (8). Het meisje heeft tientallen epilepsie-aanvallen per dag, kon je al in onze krant lezen.

11 augustus