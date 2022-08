Tot 5.800 mensen per uur op het toilet en 140.000 liter urine: de definitieve wc-cijfers van de Gentse Feesten die u (niet) wilde weten

GENTDe Gentse Feesten van 2022 tekenden recordcijfers op. Met 1,6 miljoen bezoekers — het hoogste cijfer in de laatste 20 jaar — werd er veel gedronken én dus ook duchtig naar de wc gegaan. De stad heeft daar een rapport over opgesteld en wij lezen het even op het gemak met u mee.