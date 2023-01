Tot 2.000 euro premie voor een regenwaterput, nieuwe circulatieplannen en duurdere musea: dit verandert er in Gent in 2023

Gent/Destelbergen Bedrijven spannen rechtszaak aan om werken aan Gentbrugge­brug stil te leggen, ook burgemees­ter Destelber­gen kritisch: “Gent de lusten, wij de lasten”

Een rechtszaak aangespannen door omliggende bedrijven én een boze burgemeester in buurgemeente Destelbergen. Over de werken aan Gentbruggebrug is het laatste nog niet gezegd. Drie maanden lang kan er geen enkele wagen over de brug tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg. “We willen de werf stopgezet zien", zegt advocaat Dominique Blommaert.

11 januari