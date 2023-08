Topvolley Belgium maakt Gent warm voor voor aankomend EK: “We willen mensen laagdrempelig kennis laten maken”

Lezersbijdrage Zangeres Lexi Jane brengt eerste EP ‘Reflecti­ons’ uit in samenwer­king met Putty Producti­ons

Zangeres Lexi Jane uit Gent brengt vandaag haar eerste EP ‘Reflections’ uit in samenwerking met Putty Productions. De EP bevat drie nummers die gaan over de zangeres zelf en over de liefde in al haar geuren en kleuren.