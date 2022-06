TomTom schrapt 500 banen, ook Gentse afdeling getroffen

Gent Bewoners van het Klein Begijnhof zetten deuren open: “Kom samen met ons kunst kijken”

In het Klein Begijnhof in de Lange Violettestraat start dit weekend misschien wel een van de gezelligste expo’s van Gent. Vijftig jonge, bekende en minder bekende kunstenaars stellen hun werk tentoon, verspreid over de kerk, de Sint-Godelievekapel, het Groothuis en een twintigtal huizen. “De tuin en de bleekweide worden een openluchtmuseum”, klinkt het bij de organisatie. “Hier beleef je hedendaagse kunst middenin werelderfgoed. Dit is een typisch stadsbegijnhof dat na een geschiedenis van meer dan 750 jaar nog steeds authentiek en sfeervol is.”

31 mei