Toeterprotest haalt niks uit: 70 km/u voor vrachtwagens op viaduct E17 (voorlopig) niet afgevoerd

Medewerker frituur werd ‘vastgebon­den’, maar blijkt nu zelf het brein achter amateuris­ti­sche overval: “Mijn werkgever betaalt mij te weinig”

De populaire Gentse frituur Zorro werd in april 2019 overvallen door twee gemaskerde boeven. De medewerker werd in een ruimte achteraan de zaak gekneveld, waarna de daders de kassa leegroofden. De medewerker kon zich echter al snel losmaken en de politie contacteren. Té snel om geloofwaardig te zijn volgens de speurders. “Ben jij Houdini misschien?” Reconstructie van een nepoverval die gedoemd was te mislukken.