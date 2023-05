Toenadering tussen vakbonden en UGent: “We willen sociaal overleg hervatten”

De Kijk van Kurt: “To referendum or not to referendum, that’s the question”

Heeft u de foto gezien waarop de burgemeester en enkele schepenen de doos van Actiegroep Te Duur overhandigd kregen? Het leek wel een auditie voor een tandpastareclame. Mathias, Tine, Isabelle en Astrid - respectievelijk de burgervader en schepenen van Wonen, Burgerzaken en Participatie – glimlachten alsof ze net samen een baby hadden gekregen. In de doos van Te Duur zat echter geen doopsuiker, maar 35.620 handtekeningen van burgers die vinden dat wonen in Gent veel te duur is geworden. Een handvol stadsambtenaren moet nu uitmaken of alle handtekeningen geldig zijn én of er een referendum komt. Waarop we zullen moeten antwoorden bij die volksraadpleging, weet nog niemand. Die vraag mag het stadsbestuur zelf verzinnen. En het mag de uitkomst ook vierkant naast zich neerleggen mocht die niet de gewenste zijn. Actiegroep Te Duur wil de stad ertoe aanzetten om vastgoedbedrijven te onteigenen en gronden te kopen om er sociale woningen op te bouwen. Ik heb veel sympathie voor hun inspanningen maar ik vrees dat ze vechten tegen de bierkaai. We leven in een stad waar elk jaar karrenvrachten afgestudeerde hogeschool- en universiteitsstudenten uit het hele land blijven hangen na hun studies, en dat drijft de prijzen op. Projectontwikkelaars investeren en verdienen groot geld aan hun projecten. Een stad met meer dan een miljard aan schulden kan daar niet tegenop. Bovendien komt er bij elke crisis in de wereld een hoop mensen bij die, zo beweren kwatongen, voorrang krijgen op een sociale woning. Het echte probleem is dat zoveel mensen nood hebben aan een sociale woning, omdat mensen die fulltime werken niet genoeg centen overhouden na het betalen van hun belastingen en energiefacturen. Mocht daar een referendum voor worden aangevraagd, het aantal handtekeningen zou niet passen in één doos.