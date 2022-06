Toch (weer) maatjes: volksfeest onder de Stadshal met veel geslurp op gang getrokken

Volledig scherm Maatjesfeesten in Gent © Sofie Van Waeyenberghe

Met de Belleman op de boot van Zeescouts De Wilde Eend: nog nooit hebben de Gentse Maatjesfeesten zoveel beroering veroorzaakt als dit jaar. Rond half één was de miserie echter vergeten: burgmeester Mathias De Clercq (Open Vld), schepen Bram Van Braeckevelt (Groen) en organisator Guus van der Kreeft slurpten broederlijk het eerste maatje van het festival naar binnen. “Degusteren, met een pintje of jenever”, knipoogde De Clercq nog.

Want een buffet kan je dit jaar niet vinden onder de Stadshal. Vorig jaar besliste de stad namelijk dat er maar één culinair festival mag doorgaan. Dat is Gent Smaakt. Maar een maatje uit het vuistje en een kaaskroket voor wie écht geen maatjes eet, dat kan je bezwaarlijk topgastronomie noemen. Daar hoor je de organisatie overigens ook niet over klagen.

Volledig scherm Met de kar van de Graslei naar de Stadshal © Sofie Van Waeyenberghe

“Ik organiseer veel festivals en feesten en dit is het enige waar ik op straat over aangesproken wordt door jong én oud”, zegt van der Kreeft. “Het is dus ook écht een volksfestival. Natuurlijk was het vervelend om te horen dat we ons concept een beetje moesten omgooien, maar we blijven bij de essentie: een lekker maatje, met een jeneverke erbij, veel ambiance en dat allemaal in het centrum van de stad”.

Ook Bram Van Braeckevelt is blij met de oplossing. “We zijn allemaal uiteindelijk heel pragmatisch omgegaan met het vergunningsprobleem. De regels gelden natuurlijk voor iedereen - het is niet eerlijk als we van de ene organisatie meer vragen dan van de andere. Zoals het vandaag is, is iedereen tevreden, we zijn bijna weer euh ... maatjes”.

Volledig scherm De zeeschouts De Wilde Eend uit Drongen brachten de eerste maatjes tot aan de Graslei. © Sofie Van Waeyenberghe

Daar lijkt het wel op. Nog voor de eerste officiële maatjes onder de stadshal raakten, zat er al een pak nieuwsgierigen te wachten. “Ik kom elk jaar opnieuw, het is één van die tradities geworden”, zegt Dirk (54). En hij is duidelijk niet alleen. “Wat ons betreft hebben we nu een doorstart gemaakt voor zeker tien jaar”, klinkt het bij de organisatie. Slurpen maar!

Volledig scherm Daar zijn ze dan: de eerste maatjes in Gent © Sofie Van Waeyenberghe

