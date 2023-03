Toch opnieuw kamperen: ouders staan twee dagen voor de schoolpoort om plekje te garanderen in bijzonder secundair onderwijs

Grootste vraag bij de voorstel­ling van Voor Gent: waar is Christophe Peeters?

Is het opnieuw van dat? Hebben de liberalen hun goudhaantje Christophe Peeters opnieuw net voor de eindmeet gedumpt, zoals ze dat na de vorige verkiezingen deden? Het lijkt zo, want Peeters is nergens te bespeuren op de nieuwe ‘klasfoto’. Maar er is een reden...