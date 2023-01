Tipsy fotomodel blaast 1,6 promille na fotoshoot voor biermerk

Tijdens de fotoshoot moest het model doen alsof ze van het bier aan het drinken was, maar blijkbaar bleef het niet bij kleine slokjes, want na een politiecontrole bleek ze 1.6 promille in het bloed te hebben. “Het was aanvankelijk niet de bedoeling nog naar huis te rijden. Het plan was om bij haar vriendin, ook een fotomodel, te blijven slapen. Er ontstond echter ruzie tussen de twee vrouwen omdat haar collega zich tekort gedaan voelde omdat ze iets minder aan bod kwam. Ze is daarop naar huis gereden, maar toen ze voor de garagepoort in de Begoniastraat stond, merkten agenten op dat ze moeizame manoeuvres deed om binnen te rijden. Zij hebben haar daarom laten blazen met de gekende gevolgen”, zegt haar raadsman.