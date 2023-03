Tine, Rita en Tony zijn bijzonder reisbureau gestart: “We richten ons specifiek op veertigers en vijftigers”

Wonderways is een gloednieuwe reisorganisatie, maar Tine Sturtewagen (50), Rita Verhoeyen (56) en Tony Betten (49) zijn niet aan hun proefstuk toe. Het trio leerde elkaar kennen op de werkvloer van een andere reisorganisator, waar ze elk meer dan twintig jaar ervaring opbouwden. “Er bestaan genoeg organisaties die focussen op groepsreizen voor jongeren of senioren, maar er zijn er geen voor de groep daartussen.”

Ook al was daar vraag naar volgens het trio. Dus besloten ze om samen de sprong te wagen en een eigen reisbureau op poten te zetten: Wonderways. “Dat is de eerste Belgische reisorganisatie dat zich specifiek richt op groepsreizen voor veertigers en vijftigers”, zegt Tine trots. “Want het is fijn om te reizen met generatiegenoten. We gaan niemand uitsluiten uiteraard, maar we willen onze deelnemers wel de zekerheid geven dat ze met hun gelijkgestemden op pad gaan.”