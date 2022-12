Tine (29) lanceert ‘Swapfiets voor kinderen’: “Zodra een fietsje te klein is geworden, leveren we een nieuwe aan huis”

GentHet is een probleem waar elke ouder mee worstelt: je koopt een fietsje voor je kind, maar een dik jaar later is het alweer te klein. Koop je een nieuwe, dan zit je kort erna met hetzelfde probleem. Daarom lanceert Tine Van de Poel (29) een ‘meegroeiabonnement’. Zodra een fietsje te klein is geworden of kapot is gegaan, brengt ze een nieuwe aan huis. “Zo heeft je kind steeds een fiets op maat, zonder dat je garage vol oude fietsen staat.”