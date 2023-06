Tilke (27) is blij met 20 dagen betaald ‘transitieverlof’ van Stad Gent: “Behandeling is géén luxeproduct, maar voor trans personen noodzakelijk”

IN BEELD. Deze appartemen­ten verrijzen binnenkort aan Potuitpark in Sint-Amandsberg

De vergunning is binnen voor de bouw van 31 appartementen aan het Potuitpark in Sint-Amandsberg. De verkoop is zopas van start gegaan, in april 2024 beginnen de werkzaamheden. Ontdek hier de toekomstbeelden.