Tijdelijke fiets- en wandelbrug staat op haar plaats: Muinkbrug negen maanden afgesloten voor wagens

GENT Stad Gent op kroegen­tocht om toeganke­lijk­heid cafés te verbeteren

Op café met een vriend in rolwagen? Alleen naar het toilet als je slechtziend bent? Weinig cafés in Gent zijn echt toegankelijk, hoewel er subsidies bestaan om dat mogelijk te maken. Sinds een ‘kroegentocht’ van schepenen Astrid De Bruycker (Vooruit) en Sofie Bracke (Open Vld), zit er schot in de zaak, maar het kan nog beter.

19 april